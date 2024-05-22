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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству освіти і науки та місцевій владі забезпечити необхідні ресурси для роботи генераторів у закладах профтехнічної освіти.

"Ми продовжуємо забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага - забезпеченню автономного живлення закладів освіти. Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн-навчання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, на сьогодні на 606 закладів профтехосвіти є 1 417 генераторів.

"Завдання МОН і місцевої влади - забезпечити необхідні ресурси для роботи цих генераторів", - наголосив він.
ForUm

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