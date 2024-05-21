Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила поставку в Україну наприкінці червня нової партії бойових танків Leopard, а також різних видів боєприпасів.

Про це повідомляє El Mundo.

Так, Роблес повідомила про цю нову поставку під час своєї участі у відеоконференції у 22-му засіданні Контактної групи з оборони України, скликаному міністром оборони США Ллойдом Остіном за участю міністра оборони України Рустема Умерова.Міністерка підкреслила "значні зусилля", які вже докладає Іспанія, і особливо відзначила підготовку українських військовослужбовців.