також у роздiлiПолiтика
Індія візьме участь у Саміті миру в Швейцарі
Міністр оборони США: Наступні тижні та місяці будуть вирішальними
Стало відомо, в якому стані перебуває прем'єр Словаччини після замаху
Держдеп США скористається правом конфіскувати російські активи
Зеленський: Ми маємо більш міцні позиції на Харківщині
Велика Британія передає Україні мільйон боєприпасів
Російське ІПСО про наступ на Харківщині поширювали «консерви» Медведчука та команда Порошенка, – експерт
Сейм Польщі прийняв поправки до закону про допомогу громадянам України
50 країн зі 160 запрошених підтвердили участь у саміті миру у Швейцарії
ЄС обмежить доступ до російських пропагандистських видань
The New York Times: Ситуація в Україні може дійти до корейського сценарію або замороженого конфлікту
Кулеба розповів, про що говорили з Блінкеном
Президент Чехії: "Наївно" припускати, що Київ поверне собі окуповану територію в осяжному майбутньому
Україна і Польща працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки
Умєров поговорив з турецьким колегою про ситуацію на фронті
Зеленський: Нам потрібно прискорення постачання зброї
США обіцяють конфіскувати заморожені активи РФ
Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на РФ

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила поставку в Україну наприкінці червня нової партії бойових танків Leopard, а також різних видів боєприпасів.

Про це повідомляє El Mundo.

Так, Роблес повідомила про цю нову поставку під час своєї участі у відеоконференції у 22-му засіданні Контактної групи з оборони України, скликаному міністром оборони США Ллойдом Остіном за участю міністра оборони України Рустема Умерова.Міністерка підкреслила "значні зусилля", які вже докладає Іспанія, і особливо відзначила підготовку українських військовослужбовців.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0