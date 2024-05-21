Рада оборони Київської області ухвалила рішення про зменшення в регіоні вуличного освітлення у вечірній і нічний час, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Рішення довели до всіх громад області. З проханням максимально контролювати його виконання", - написав він у повідомленні, опублікованому у фейсбуці у понеділок увечері.

Голова обладміністрації також звернувся до органів місцевого самоврядування активніше працювати з бізнесом щодо необхідності економного використання зовнішнього освітлення.

"Рекламні вивіски, підсвічування фасадів біля кафе і магазинів, освітлення торговельних залів - це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, у цей час інші не обмежують використання електроенергії", - наголосив він.