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Збройні сили України змогли зміцнити свої позиції в Харківській області за минулий тиждень, а російські окупанти не досягли мети розтягнути й послабити українські сили на всій лінії фронту, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини", - ідеться в заяві Зеленського, опублікованій у телеграм-каналі Офісу президента в неділю.

За його словами, Сирський наразі перебуває на передовій, безпосередньо в бойових бригадах.

"Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР "Кракен" і "Артан" та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! А також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці!", - додав Зеленський.
ForUm

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