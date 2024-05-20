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Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Грант Шаппс повідомив про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

"Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне, щоб відкинути Путіна. Саме це зробила сьогодні Велика Британія", - написав Шаппс у соцмережі Х у неділю.

За його словами, пакет військової допомоги охоплює понад 1 млн різноманітних боєприпасів, 80 ракет для систем протиповітряної оборони, 20 автомобілів-амфібій, 20 систем розмінування, 4 тис. одиниць військового спорядження, 30 палет із запчастинами та незазначену кількість безпілотних літальних апаратів дальньої дії.

 
ForUm

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