Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Грант Шаппс повідомив про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

"Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне, щоб відкинути Путіна. Саме це зробила сьогодні Велика Британія", - написав Шаппс у соцмережі Х у неділю.

За його словами, пакет військової допомоги охоплює понад 1 млн різноманітних боєприпасів, 80 ракет для систем протиповітряної оборони, 20 автомобілів-амфібій, 20 систем розмінування, 4 тис. одиниць військового спорядження, 30 палет із запчастинами та незазначену кількість безпілотних літальних апаратів дальньої дії.