Народні депутати із фракції Петра Порошенка та дотичні до нього медіа допомогли у реалізації російського ІПСО, про яке повідомляла американська розвідка. Про це повідомляє експерт Сергій Іванов.

За словами Іванова, команда Порошенка та підконтрольні йому ЗМІ тиражували панічні заяви особи, яка багато років час виступала експертом на каналах Медведчука та яку судили за спробу викрадення і переправлення в росію російського опозиціонера.

«Чоловік, який з вулиць Вовчанська роздає по 6-7 інтерв’ю в день і встигає тримати оборону – Денис Ярославський, який багато років в ефірах каналів Медведчука і Мураєва розповідав, чому США погані, а росія хороша. До цього Ярославського судили, як очільника злочинної групи, яка в 2017 році на замовлення російських спецслужб за $17 млн намагалася викрасти та переправити в росію російського опозиціонера. Незважаючи на це, його виступи підхопили ЗМІ, які пов’язують з Петром Порошенко та нардепи від фракції партії «Європейська солідарність» в Раді», - заначив експерт.

Іванов підкреслив, що використання Порошенком заяв колишнього експерта Медведчука є невипадковим.

«Порошенко – давній партнер Медведчука. Медведчука обміняли і відправили до Путіна, а Порошенко досить ходить під держзрадою і плекає надії на реванш. Тому будь які вкиди проти України та української влади йому на руку”, - резюмує Іванов.

Експерт зазначає, що медіахвиля від депутатів Порошенка та Ярославського є прикладом реалізації російського ІПСО.

“Відбувається ІПСО у зв’язці: провокатор – умовно, ряжений або консерва, якому схильні довіряти, бо він у формі – в нашому випадку це Ярославський плюс нардепи та «ломи» Порошенка, плюс сітка порохоботів: корисні ідіоти та проплачена мережа блогерів і медіа. Далі цю історію підхоплюють класичні, іноді авторитетні ЗМІ. Тобто ІПСО про, яке розповідають в США сьогодні реалізують медведчуківські консерви разом з командою Порошенко”, - підкреслив Іванов.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Рух «Чесно» оприлюднив список ТОП-держзрадників. Окрім Порошенка до нього потрапили Ілля Ківа (посмертно), Нестор Шуфрич, Олексій Ковальов, Олександр Дубинський, Андрій Деркач, Віктор Медведчук, Олег Волошин, Ренат Кузьмін, Вадим Рабінович та інші