Переваги держави-агресора Росії на полі бою призвели до стратегічної ініціативи, що може змусити сторони перейти до припинення вогню шляхом переговорів, перемир'я 1953 року у Кореї або просто замороженого конфлікту. Про це пише The New York Times з посиланням на думки експертів.

Деякі експерти попереджають, що справжня стратегічна мета Росії при захопленні території навколо Харкова полягає в тому, щоб змусити українські війська перегруповуватися для зміцнення міста, що повинно послабити лінію фронту в інших місцях. За його словами, немає єдиної причини для переваги Москви на полі бою, натомість російському наступу сприяють численні фактори.

"Росія часто погано починає свої війни та закінчує сильно. Росія нагнала набагато більше населення для формування військ, і "величезну військову інфраструктуру" - щоб повернутися", - заявив Стівен Хедлі, радник з національної безпеки при президенті Джорджі Буші-молодшому.Через затримку фінансування США Росія змогла досягти великої артилерійської переваги над Україною. Нестача боєприпасів для протиповітряної оборони також дозволила РФ атакувати українські лінії плануючими авіабомбами, пише видання.

На думку Майкла Кофмана, експерта з Росії у Фонді Карнегі за міжнародний мир, у 2024 році російські військові мають матеріальну перевагу та стратегічну ініціативу, хоча вона може виявитися не вирішальною. Він вважає поточний рік "вікном можливостей" для РФ, яке в разі невдач почне закриватися на початку 2025 року.

За інформацією NYT, російські переваги на полі бою "ефемерні", бо через 18 місяців війна може кардинально змінитися. Проте в адміністрації президента США Джо Байдена зростає відчуття, що наступні кілька місяців можуть виявитися критичними, тому що в якийсь момент обидві сторони можуть перейти до припинення вогню шляхом переговорів, перемир'я, подібного до того, яке поклало край активним бойовим діям у Кореї в 1953 році — або просто замороженого конфлікту, зазначає видання.