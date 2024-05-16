Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю для британського телебачення відповів на запитання чи варто Україні зараз починати переговори з Росією та припинити бойові дії. За його словами, "наївно" припускати, що Київ поверне собі окуповану територію в осяжному майбутньому, цитує Павла чеське видання Idnes.

"Ми маємо бути реалістами. Було б наївно говорити, що Україна може відвоювати окуповані території в осяжному майбутньому. Росія так просто не відмовиться від окупованих територій", – заявив президент Чехії.

Петр Павел наголосив, що зараз важливо зупинити війну, але так, щоб у результаті був створений компроміс, на який погодяться всі сторони, в тому числі країни, які будуть виступати гарантами мирної угоди."Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутній порядок. Може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди", – наголосив Павел.

Водночас коментуючи постачання зброї від західних партнерів Україні, президент Чехії зазначив, що, на його думку, її достатньо для "перемозі на землі". Що саме він має на увазі під цим визначенням, президент Чехії не пояснив.

"Ми бачимо результат тривалої підготовки. Було цілком зрозуміло, що за кращої погоди Росія розпочне наступ. Українці довго до цього готувалися. Вони попросили у нас більше боєприпасів та техніки", – прокоментував Павел в інтерв'ю.

Крім того, Петр Павел зазначив, що НАТО не може розміщувати свої війська на території України, як це раніше пропонував президент Франції Макрон. Він уточнив свою думку в тому сенсі, що солдати альянсу не воюватимуть пліч-о-пліч з українськими. За його словами, це означатиме початок конфлікту між Росією та Північноатлантичним альянсом.

"Ніхто не хоче такого конфлікту в Європі", – резюмував він.

Президент Чехії також зазначив, що не сумнівається у можливості вступу України до НАТО, але наголосив, що лише після закінчення війни.

"Ми маємо прийти до врегулювання, до відновлення миру в регіоні, і тоді ми зможемо говорити про потенційне членство України", - сказав він, відповідаючи на запитання модератора, чи варто зараз обговорювати членство Україні в Альянсі.