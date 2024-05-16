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50 країн зі 160 запрошених підтвердили участь у саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня.

Про це заявив голова відділу комунікацій Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, пише SwissInfo.

У число 50 лідерів, які підтвердили свою участь, входять: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон.Бідо розповів, що Міністерство закордонних справ Швейцарії задоволене отриманими відповідями, але очікує більшого.

"Там присутні провідні європейські країни, але ми також хотіли б, щоб там було якнайбільше країн Глобального півдня, тому що ми хочемо провести відкриту дискусію про всі можливості та роздуми про мир в Україні", - додав він.

Але Бідо нагадав, що Росія не братиме участі в саміті.

"Ми не запросили Росію, тому що вона постійно каже, що не зацікавлена у цьому", - додав він.

За словами представника МЗС, залучити Росію до участі у майбутньому - одна з цілей зустрічі на рівні лідерів.

"Ми знаходимося на етапі підготовки, ми не укладатимемо мир як такий у Бюргенштоку, але ми дійсно хотіли б запустити процес, у якому братиме участь Росія. Тому ми підтримуємо з нею контакт", - розповів Бідо.
ForUm

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