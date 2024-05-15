Стрільцем, який вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в середу, 15 травня, є письменник Юрай Цинтула, повідомляють словацькі ЗМІ.

Так, телеканал Joj зазначив, що Цинтула здобув кілька письменницьких нагород і з 2015 року був членом професійної асоціації. Також повідомляється, що Цинтула працював у приватній службі безпеки, у зв'язку з чим мав дозвіл на зброю.

Також відомо, що Цинтула - член Спілки словацьких письменників, один зі співзасновників літературного клубу "DÚHA", який пізніше став громадською організацією. На сайті клубу опубліковані деякі його роботи.

Він також був одним із творців комітету "Проти насильства". Організацію позиціонували як продовжувачку традицій руху "Громадськість проти насильства", який 1989 року виступав на підтримку демократичних перетворень у Словаччині.

Правоохоронні органи Словаччини поки що офіційно не розкривали особу того, хто стріляв.

Як повідомлялося, вдень на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо було скоєно замах у місті Гандлова, розташованому за 150 км від Братислави. Стрілянина сталася перед будівлею, в якій проходила зустріч Фіцо з його прихильниками. Поліція затримала стрільця.

Повідомляли також, що стан Фіцо важкий, зберігається загроза для життя.