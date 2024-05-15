Україна і Польща працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це розповів посол України у Польщі Василь Зварич в інтервʼю Радіо Свобода.

"Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше", – сказав Зварич.

За словами посла, зараз у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди й буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні. Після цього почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа.

"Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено", - каже посол.

На думку посла, "угода з Польщею буде амбітною, оскільки це найближчий сусід і Польща вже багато допомагає Україні у військовому плані". За словами Зварича, "лише мілітарної допомоги для України Польща передала майже на 4 мільярди євро".За словами дипломата, "підписавши цю угоду, у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій".