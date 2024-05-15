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Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне прискорення постачання української армії.

"Була сьогодні зустріч із державним секретарем США Блінкеном. Розмова передусім про наш захист і, зокрема, про постачання американської оборонної підтримки. Нам потрібне помітне прискорення постачання. Зараз надто багато часу минає між оголошенням пакетів і реальною появою зброї на передовій", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Важливо зробити реалізацію рішень і логістику більш оперативними. Окремо обговорили ППО – системи, яких потребуємо. Зокрема, для Харкова, для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два "петріоти" саме для цього нашого регіону, це б уже дало нам іншу ситуацію у війні загалом", - сказав президент.

"Критично потрібно збільшувати потенціал нашої ППО, нашої авіації, зокрема й розширювати коаліцію винищувачів, прискорювати тренування й постачання, щоб дати захист від російського терору. Ми знаємо, які реальні можливості є в партнерів. Потрібні чіткі політичні рішення", - заявив Зеленський.
ForUm

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