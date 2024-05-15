також у роздiлiПолiтика
Україна і Польща працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки
Умєров поговорив з турецьким колегою про ситуацію на фронті
Зеленський: Нам потрібно прискорення постачання зброї
Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на РФ
Ентоні Блінкен вранці приїхав до Києва
Блінкен впевнений, що українські війська здатні втримувати лінію фронту
В ГУР розповіли, що знають про наступ росіян на Харківщині
Зеленський відзначив надзвичайно складну ситуацію у Вовчанську
Столтенберг: Війська Альянсу не будуть задіяні на українській території
Кабмін вирішив, що бронювати військовозобов'язаних тепер буде Міноборони
В ЄС погодили надання Україні доходів від заморожених активів Росії
ВАКС заочно заарештував ексочільника Фонду держмайна. Справа на 500 міліонів
Коломойському повідомили про ще одну підозру
Клименко: У День перемоги над нацизмом РФ знову продемонструвала свою терористичну сутність
Зеленський: Нацизм відродився з маркуванням
Стало відомо, коли Нідерланди нададуть Україні F-16
Китай підтримає мирну конференцію по Україні за однієї умови
Шмигаль: В разі програшу України почнеться третя світова

Адміністрація США має намір скористатися отриманим від Конгресу правом конфіскувати заморожені активи РФ, заявив у вівторок глава Держдепу Ентоні Блінкен.

"Наш Конгрес дав нам повноваження для того, щоб конфіскувати російські активи в США. Ми маємо намір скористатися цими повноваженнями", - сказав він, під час виступу в Київському політехнічному інституті у вівторок перед студентами. Трансляцію виступу вів Держдеп.

Деталей про ці плани Блінкен не надав.

При цьому держсекретар США нагадав, що це питання Вашингтон опрацьовує зі своїми партнерами з G7. Він наголосив, що конфісковані кошти можна буде витратити на різну допомогу Україні.

У квітні Конгрес США ухвалив закон, який дає право адміністрації США конфіскувати заморожені на американській території активи РФ.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0