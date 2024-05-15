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Перемога на полі бою не дасть змоги Україні стати частиною Росії, а перемога у війні з корупцією не дасть змоги Україні стати схожою на РФ, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час виступу з промовою в Київському політехнічному інституті у вівторок Блінкен зазначив, що "понад три десятиліття український народ відстоює своє право обирати шлях до демократії", і вказав на важливість того, щоб Україна "продовжувала робити важкі кроки для зміцнення і консолідації демократії".

"Тому що вибір, який ви зробите, тип демократії, яку ви побудуєте, визначатимуть силу і стійкість коаліції на боці України. Це означає не просто проведення реформ, а й забезпечення їх реалізації та надання відчутного впливу на життя людей. Це означає викорінити корупцію раз і назавжди. Перемога на полі бою не дозволить Україні стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дозволить Україні стати схожою на Росію", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що "безпеку України буде підірвано, якщо військові ресурси витрачатимуть приватні особи, які прагнуть власного збагачення", а також буде підірвано економічний потенціал України.

"Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військовий захист. І ми знаємо, що це за захист. Незалежна судова влада. Вільна преса. Активне, інклюзивне громадянське суспільство. Вільні та чесні вибори. Незалежні, уповноважені антикорупційні слідчі, прокурори та судді", - заявив Блінкен.

Держсекретар запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху реформ.

Він водночас зазначив, що Україна - одна з небагатьох країн, рейтинг якої в Transparency International протягом останніх років зростає, багато в чому завдяки антикорупційним активістам, НУО, незалежним ЗМІ. Однак він додав, що "треба ще багато чого зробити".

"Фактично, Росія програє битву за контроль над долею України вже 20 років.

І Путін помиляється. Час на боці України. Тому що з кожним місяцем наша спільна робота наближає Україну до членства в Європейському Союзі і НАТО", - заявив Блінкен.

 
ForUm

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