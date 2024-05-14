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Державний секретар США Ентоні Блінкен рано вранці у вівторок приїхав до Києва, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, це стало першим візитом високопоставленого чиновника США в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд США.

Зазначається, що мета поїздки - продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

Блінкен сподівається "відправити сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі", - сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, які подорожували з Блінкеном.

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що нашу додаткову допомогу надаватимуть у такий спосіб, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (і) дозволити їм дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - цитує видання слова американського чиновника.

 
ForUm

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