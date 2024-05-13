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Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив упевненість, що українські війська здатні ефективно втримувати лінію фронту на сході України. 

Про це Блінкен заявив в інтерв'ю CBS News, коментуючи російські наступальні дії в Харківській області, пише "Європейська правда"

За його словами, немає жодних сумнівів, що багатомісячна затримка із затвердженням додаткового фінансування та відправкою озброєнь в Україну від США "мала ціну".

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити надання цієї допомоги. Європейці роблять те ж саме. Я переконаний, що Україна здатна ефективно втримувати лінію фронту на сході", - заявив він.

Держсекретар США також висловив впевненість, що Київ здатен продовжувати користатися перевагами, досягнутими в Чорному морі, "годуючи світ" так, як це було до широкомасштабного вторгнення РФ, а також "тримати російські сили під загрозою, зокрема в Криму, щоб їм було важче продовжувати цю агресію".

"Для цього ми надаємо озброєння, але це складний момент. Ми нікуди не дінемося, як і понад 50 країн, які підтримують Україну. Ця допомога триватиме, і якщо Путін думає, що зможе пережити Україну, пережити її прихильників, то він помиляється", – наголосив Блінкен.
ForUm

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