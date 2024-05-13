Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українське командування знало графік наступу російських військ на півночі Харківської області.

Відповідну заяву Юсов зробив в ефірі телемарафону, його слова наводить"Українська правда".

"Можна сказати, що дії ворога на цьому напрямку почалися за графіком, який був відомий", — сказав Юсов.Він підкреслив, що ГУР Міноборони проінформувало про графік наступу окупантів керівництво та командування.

Юсов розповів, що разом із військовослужбовцями Сил оборони на Харківському напрямку також виконують завдання бійці спецпідрозділів ГУР.

При цьому українським військовим на півночі Харківської області протистоять підрозділи Московського та Ленінградського військових округів ЗС РФ.

Представник ГУР зазначив, що російські війська зазнають великих втрат. Він закликав окупантів здаватися в полон.

Нагадаємо, 10 травня близько п'ятої години ранку російські війська атакували прикордонні райони Харківської області з території Бєлгородської області РФ.

гідно з інформацією аналітиків українського OSINT-проєкту DeepState, станом на зараз росіянам вдалося закріпитися в кількох населених пунктах на півночі Харківської області.

OSINT-аналітики вважають, що окупанти намагатимуться прорватися в напрямку Вовчанська та населеного пункту Липці, що на північний схід від Харкова.