також у роздiлiПолiтика
Блінкен впевнений, що українські війська здатні втримувати лінію фронту
Зеленський відзначив надзвичайно складну ситуацію у Вовчанську
Столтенберг: Війська Альянсу не будуть задіяні на українській території
Кабмін вирішив, що бронювати військовозобов'язаних тепер буде Міноборони
В ЄС погодили надання Україні доходів від заморожених активів Росії
ВАКС заочно заарештував ексочільника Фонду держмайна. Справа на 500 міліонів
Коломойському повідомили про ще одну підозру
Клименко: У День перемоги над нацизмом РФ знову продемонструвала свою терористичну сутність
Зеленський: Нацизм відродився з маркуванням
Стало відомо, коли Нідерланди нададуть Україні F-16
Китай підтримає мирну конференцію по Україні за однієї умови
Шмигаль: В разі програшу України почнеться третя світова
Зеленський: Саміт миру покаже, хто справді виступає за рівноправ'я у світі
В ГУР прокоментували ядерний шантаж Путіна
В США вірять, що Україна в 2025 році піде в контрнаступ
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні унікальні снаряди
Німеччина передасть Україні додаткові системи Patriot та IRIS-T
В ГУР порахували кількість ракет в РФ

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українське командування знало графік наступу російських військ на півночі Харківської області.

Відповідну заяву Юсов зробив в ефірі телемарафону, його слова наводить"Українська правда".

"Можна сказати, що дії ворога на цьому напрямку почалися за графіком, який був відомий", — сказав Юсов.Він підкреслив, що ГУР Міноборони проінформувало про графік наступу окупантів керівництво та командування.

Юсов розповів, що разом із військовослужбовцями Сил оборони на Харківському напрямку також виконують завдання бійці спецпідрозділів ГУР.

При цьому українським військовим на півночі Харківської області протистоять підрозділи Московського та Ленінградського військових округів ЗС РФ.

Представник ГУР зазначив, що російські війська зазнають великих втрат. Він закликав окупантів здаватися в полон.

Нагадаємо, 10 травня близько п'ятої години ранку російські війська атакували прикордонні райони Харківської області з території Бєлгородської області РФ.

гідно з інформацією аналітиків українського OSINT-проєкту DeepState, станом на зараз росіянам вдалося закріпитися в кількох населених пунктах на півночі Харківської області.

OSINT-аналітики вважають, що окупанти намагатимуться прорватися в напрямку Вовчанська та населеного пункту Липці, що на північний схід від Харкова.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0