У Харківській області тривають оборонні бої, жорстокі бої тривають на значній частині української прикордонної смуги, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта", - сказав він.

За словами Зеленського, "завдання наше очевидне - треба завдати окупанту найбільших втрат". "Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна – місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті – місцевим мешканцям – допомагають", - сказав він.

"І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах", - зазначив президент.

За його словами, "задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися".

Зеленський відзначив також покровський напрямок, де лише за минулу добу було вже 30 бойових зіткнень. "Також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський. Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем", - сказав президент.

Зеленський також закликав "не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України".