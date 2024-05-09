В підборі вхідних дверей перевага, часто, надається металевим дверям різної комплектації, які забезпечують ефективний захист і гарантують високу стійкість до злому.

В широкому асортименті, недобросовісні виробники можуть використовувати матеріали низької якості або порушувати технологічні норми, що дозволяє здешевити виробництво.

Як вибрати якісні вхідні двері і на що звертати увагу при виборі нам детально розповіли співробітники салонів Дверний Олімп https://dvernoyolimp.com.ua/uk/vhidni-dveri/.



Трохи про наших постачальників



Дверний Олімп на ринку продажу дверей 17 років. За цей час співпрацювали з різними виробниками. В результаті, коло було значно звужене і в ньому лишилися тільки ті, які пропонують клієнтам по-справжньому якісну продукцію і готові виконувати гарантійні зобов'язання.

Це такі торгові марки як Redfort, Qdoors, Страж, Abwher, Булат та інші.

Їх об'єднує уважний сумлінний підхід до справи та висока якість. Кожна модель відрізняється продуманою конструкцією, сучасними облицювальними матеріалами, трендовими декорами та ефективним протистоянням як силовому, так і інтелектуальному злому.



Критерії вибору:

Надійний бренд (ознайомитися про відгук конкретного заводу) або компанії, дилера, що їх реалізує.

Товщина металу не так важлива, так як зазвичай, він оздоблений накладками з двух сторін, але не менше 1 мм

2 замки, на випадок якщо один вийде з ладу

На коробі має бути мінімум 2 притвора, особливо для вуличних дверей

Терморозрив на полотні для дверей в приватний будинок. Це зменшує ризик конденсату

Ціна добротних дверей не може бути меншою ніж 12 000 грн в 2024 році.

На поріг рекомендуємо хром накладку або з нержавійки

Замки брендів Kale (Турція), Mottura або Securemme (Італія)

(Турція), або (Італія) Товщина полотна не менше 75мм, а ширина коробки не менше 100мм (бажано з утепленням.

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