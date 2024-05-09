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Уряд України поклав на Міноборони повноваження, які раніше було покладено на Генеральний штаб Збройних Сил у частині бронювання, зокрема, щодо розгляду й узгодження розроблених держорганами списків військовозобов'язаних, яких запропоновано до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, відповідні зміни Кабінет міністрів вніс у середу до постанови №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Серед інших повноважень, переданих Міноборони від Генштабу, - подання узгоджених списків до Мінекономіки для ухвалення відповідного рішення; доведення рішення Мінекономіки щодо бронювання військовозобов'язаних до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Крім того, додав Мельничук, Порядок і критерії визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, доповнено положенням про надання в Міноборони копій рішень про відповідність підприємства відповідним критеріям і про підтвердження статусу критично важливого підприємства або про позбавлення такого статусу.
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