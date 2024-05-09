Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що кілька тисяч осіб захочуть умовно достроково звільнитися від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час воєнного стану.

"Загальний ресурс десь 15-20 тисяч... Скільки з них підпишуть безпосередньо контракт, ми не знаємо, це за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж кілька тисяч осіб", - сказав Арахамія журналістам у середу.

Як повідомлялося, у середу Верховна Рада дозволила призивати на військову службу засуджених осіб для проходження військової служби за контрактом під час мобілізації або дії воєнного стану.

За відповідний законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб у цілому проголосували 279 народних депутатів.