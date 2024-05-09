Погоду в Україні у четвер, 9 травня, визначатиме антициклон Thomas. Буде сонячно, але прохолодно. А вночі вдарять заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Західний антициклон на ім'я Thomas - масштабна область високого атмосферного тиску - визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною", - написала вона.Тому, за даними, 9 травня опадів у нас не очікується буде малохмарно та сонячно.

У четвер вдень максимальна температура повітря становитиме +11....+17 градусів, на північному сході подекуди +9...+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15....+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.

Проте, як зазначила Діденко, ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків.

"Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків", - прогнозує вона.

Крім того, вночі 10 травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже 11 травня вони припиняться.У Києві 9 травня очікується свіжа ясна, без опадів, погода. Вночі +2...+5 градусів, на околицях заморозки, вдень також не надто тепло, +11,+12 градусів.