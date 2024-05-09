Посли країн-членів Європейського союзу погодили надання Україні доходів від заморожених активів Росії.

Про це повідомив європейський оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Білий дим! Посли ЄС погодили останній крок — направлення заарештованих надприбутків від активів РФ, які заморожені в ЄС, Україні", — написав Йозвяк у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка західних країн заарештувала російські активи.

Йдеться про активи на загальну суму приблизно 300 млрд доларів. Більша частина цих активів знаходиться в країнах Європейського союзу.