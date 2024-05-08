Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві нагадують, що колишній голова ФДМУ очолював злочинне угрупування, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Крім того, за даними САП угрупування легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

Підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Суддя зможе застосувати запобіжний захід після доставки його до місця проведення досудового розслідування.