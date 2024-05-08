Правоохоронці повідомили Ігорю Коломойському про ще одну підозру - в організації замовного вбивства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов'язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в середу.