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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи наміри РФ провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї, заявив, що ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна.

Про це заявив Юсов в етері телемарафону "Єдині новини", пише "Укрінформ". 

"Наразі чогось нового, крім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Уся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ. Ядерний шантаж — це стабільна практика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає", - сказав він. 

Міністерство оборони Росії 6 травня заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
ForUm

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