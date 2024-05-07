Уряд визначив перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я у понеділок, 6 травня.

Перелік документів, що мають бути подані до МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності: