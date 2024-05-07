Можливий запуск тимчасово окупованої Запорізької електростанції (ЗАЕС) Росією є абсурдом, оскільки там немає ліцензованого персоналу, а самодіяльність "російських фахівців" може призвести до ядерного інциденту. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Telegram-канал Міненерго у понеділок, 6 травня.

Ліцензію на експлуатацію ЗАЕС мають виключно українські фахівці, проте їх на станцію російські терористи не допускають, наголосив Галущенко. За його словами, вже завершенні терміни використання ядерного палива та відсутні достатні обсяги води для експлуатації реакторів.

"На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту. Тому цивілізований світ повинен не допустити реалізації окупантами відповідного сценарію", - підкреслив очільник Міненерго.Після знищення Каховської дамби на ЗАЕС спостерігається проблема з постачанням води, якої не вистачить для запуску станції, зазначив Галущенко.