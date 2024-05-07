також у роздiлiСуспiльство
Опублікован список документів для встановлення інвалідності по МСЕК
В Міноборони розповіли, як оскаржити висновок ВЛК
В Україну йдуть заморозки і грози
В Україні безпрецедентно велика кількість ДТП через керування у нетверезому стані,
Понад 7 тисяч рятувальників чергуватимуть на Великдень
Е-посвідчення для ветеранів буде у "Дії" за два місяці
Александр Кацуба: Как Украине выдержать следующую зиму?
Богдан Губський розпродає елітну нерухомість в очікуванні санкцій РНБО
В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності
"Хорошо, что есть НАБУ", - Кацуба впервые прокомментировал "дело Пашинского".
Власник Favbet Андрій Матюха, який виявився росіянином, зачищає від цієї інформації інфополе України
Дуров повідомив, що для користувачів з України будуть певні обмеження
На підприємствах ОПК задіяно понад 300 тисяч співробітників
Проросійський Інтерпайп знову зриває програму буріння "Укргазвидобування", – економіст
Останню добу в енергосистемі постійний дефіцит
Тотального блекауту українцям не обіцяють
Офіс омбудсмена запустив «гарячу лінію» для повідомлень про порушення в ТЦК
Завтра в енергосистемі очікується дефіцит

Можливий запуск тимчасово окупованої Запорізької електростанції (ЗАЕС) Росією є абсурдом, оскільки там немає ліцензованого персоналу, а самодіяльність "російських фахівців" може призвести до ядерного інциденту. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Telegram-канал Міненерго у понеділок, 6 травня.

Ліцензію на експлуатацію ЗАЕС мають виключно українські фахівці, проте їх на станцію російські терористи не допускають, наголосив Галущенко. За його словами, вже завершенні терміни використання ядерного палива та відсутні достатні обсяги води для експлуатації реакторів.

"На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту. Тому цивілізований світ повинен не допустити реалізації окупантами відповідного сценарію", - підкреслив очільник Міненерго.Після знищення Каховської дамби на ЗАЕС спостерігається проблема з постачанням води, якої не вистачить для запуску станції, зазначив Галущенко.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0