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Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, які їй передала Іспанія.

Про це повідомила міністерка оборони Маргарита Роблес, пише El Mundo.

За словами міністерки, ці ракети допоможуть Україні захищатися від постійних російських атак."Партія ракет до Patriot вже прибула в Україну. Вона прибула минулого тижня. Очевидно, що ми працюємо в цьому питанні в координації з нашими союзниками, тому що ми розуміємо, що Україна захищає свою цілісність, вона захищає людські життя", – сказала Роблес.
ForUm

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