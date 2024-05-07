Президент України Володимир Зеленський заявив, що розроблена на базі Статуту ООН українська Формула миру буде вигідна кожному народові, а сам Саміт миру дасть змогу показати, хто справді виступає за повагу до інших націй і рівноправ'я у світі.

"Зараз ми надзвичайно активно працюємо, готуючи інавгураційний Саміт – Саміт миру у Швейцарії. І важливо, щоб на Саміті змогли проявити своє лідерство якнайбільше держав, якнайбільше суб’єктів, які зацікавлені у повній силі Статуту ООН та міжнародного права", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як він повідомив, протягом дня під час телефонних переговорів особисто запросив до участі лідерів Литви, Польщі, Естонії та Канади.

"Я подякував за підтримку нашої роботи заради справедливого миру, за підтримку Формули миру", - зазначив президент, водночас наголосивши, що "реальне відновлення спокою в міжнародних відносинах можливе лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення миру та примусить до миру Росію, примусить її визнавати базисні правила звичного співжиття народів".

Президент укотре наголосив, що "теперішній світ – це світ більшості, це такий світ, у якому ніхто не має і не повинен мати привілею нав’язувати щось іншим народам. Тим більше нав’язувати насильством. Всі однаково важливі, і кожен народ однаково заслуговує на повагу".

"Саме про це наша Формула миру. Вона вигідна кожному народу, і саміт миру дає змогу не на словах, а реально показати, хто дійсно за рівноправність у світі", - заявив Зеленський.