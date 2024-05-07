також у роздiлiПолiтика
Стало відомо, коли Нідерланди нададуть Україні F-16
Шмигаль: В разі програшу України почнеться третя світова
Зеленський: Саміт миру покаже, хто справді виступає за рівноправ'я у світі
В ГУР прокоментували ядерний шантаж Путіна
В США вірять, що Україна в 2025 році піде в контрнаступ
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні унікальні снаряди
Німеччина передасть Україні додаткові системи Patriot та IRIS-T
В ГУР порахували кількість ракет в РФ
В Кабміні прокоментували розблокування кордону з Польщею
Столтенберг:довіра України до союзників у НАТО була підірвана
Росіяни будують логістику в обхід Кримського мосту
Латвія передасть Україні чергові безпілотники та зенітні гармати
РНБО: Війська РФ можуть готувати ракетні провокації на Великдень
"Жму руку, обіймаю!" Порошенка Путіну спровокували недовіру Заходу та повномасштабне вторгнення, – Гладких
Влада знов має ідею регулювати Telegram
Німеччина передала Україні ракети ППО
Столтенберг очікує від НАТО посилення координації допомоги Україні
Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Пекін виступить на підтримку проведення міжнародної конференції з українського врегулювання, якщо за проведення такої зустрічі виступлять і Київ, і Москва, заявив у понеділок голова КНР Сі Цзіньпін.

"Ми виступаємо за проведення, коли це буде можливо, міжнародної мирної конференції, яку підтримають і Україна, і Росія", - сказав він, під час виступу перед пресою після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Трансляцію заходу вів Єлисейський палац.

Сі Цзіньпін додав, що на такій конференції всі сторони мають перебувати в рівних умовах. На ній, на його думку, "потрібно справедливо розглянути всі варіанти врегулювання".

Крім того, Сі Цзіньпін підтримав ідею припинення збройних конфліктів у світі на час літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0