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В разі програшу України держава-агресор Росія не зупиниться та може спровокувати НАТО вступити у війну, що призведе до третьої світової війни. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише CBC News.

Шмигаль зазначив, що Росія, ймовірно, націлиться на країни Балтії та Польщу, що змусить Північноатлантичний Альянс вступити у війну. За його словами, залучення НАТО може спричинити третю світову війну.

"Росія, ймовірно, націлиться на Польщу та країни Балтії, якщо Україна програє конфлікт. Це" призведе до необхідності вступу НАТО в цю війну. Ми захищаємо європейські цінності, європейські кордони, ми захищаємо кордони цивілізованого світу", - наголосив Шмигаль.Підтримка України необхідна для захисту глобального майбутнього. Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки країни на членство на наступному саміті у Вашингтоні в липні, сказав Шмигаль. Прем'єр підкреслив, що українська армія працює за стандартами НАТО, держава впровадили всі необхідні реформи, і тепер "за крок до запрошення".
ForUm

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