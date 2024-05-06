Військова допомога Сполучених Штатів допоможе Україні зупинити контрнаступ держави-агресора Росії у цьому році та перейти в контрнаступ у 2025 році, заявив радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван. Про це пише Financial Times у неділю, 5 травня.

Салліван заявив, що він, як і раніше, очікує "російських успіхів у найближчий період" на полі бою, незважаючи на новий пакет фінансування США, схвалений минулого місяця. За його словами, тому що "не можна миттєво натиснути перемикач". Проте він зазначив, що з допомогою від Вашингтона Київ матиме можливість "тримати оборону" та "гарантувати, що Україна витримає російський напад" протягом 2024 року.

"Україна прагнутиме розпочати новий контрнаступ у 2025 році після того, як отримала вливання військової допомоги США на суму 61 мільярд доларів, щоб допомогти їй зупинити Росію від додаткових досягнень цього року", - сказав Салліван.Україна має намір рухатися вперед, щоб відвоювати територію, яку захопили росіяни, наголосив радник президента США. Салліван підкреслив, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від більшого фінансування з боку Конгресу та схвалення Білим домом.