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Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні "сотні тисяч снарядів", що включають прототипи артилерійських снарядів з дальністю стрільби 100 кілометрів. Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер, повідомляє Handelsblatt.

Паппергер сказав, що Росія застосовує велику кількість артилерійських боєприпасів, тоді як Україна може лише обмежено відповісти на ці атаки через брак боєприпасів. За його словами, західний світ "не готовий до звичайної війни", бо в Європі та США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів за останні роки скорочувалися. До російської агресії потужність Rheinmetall становила близько 70 тисяч снарядів на рік, цьогоріч вже очікується 700 тисяч, а у середньостроковій перспективі має бути 1,1 млн.

"Артилерія змінює правила гри. Цього року компанія з Дюссельдорфа поставить в Україну сотні тисяч снарядів. Це включає прототипи артилерійських снарядів з дальністю стрільби 100 кілометрів", - сказав генеральний директор Rheinmetall з огляду на війну в Україні. З цією метою Rheinmetall будує новий артилерійський завод в Унтерлюсі, а також у Литві. За словами Паппергера, США та Індія вже запитували Rheinmetall про інвестиції в артилерійський сектор.
ForUm

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