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Оскаржити висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) можна через комісії вищого порядку та суд. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Сухорукова зазначила, що в разі, коли людина не погоджується з висновком ВЛК, вона може його оскаржити. За її словами, процедура проводиться через ВЛК вищого рівня.

"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" - сказала Сухорукова.Оскаржити висновок ВЛК можуть не тільки обмежено придатні військовозобов'язані, і це можна зробити як через комісії вищого порядку, так і через суд, наголосила директор Департаменту. 

 
ForUm

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