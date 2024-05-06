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Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер анонсував передачу додаткових систем Patriot, IRIS-T та нових систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex під час візиту на Харківщину. Про це повідомилоМіністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у неділю, 5 травня.

Єґер разом з міським головою Ігорем Тереховим та головою обладміністрації Олегом Синєгубовим відвідали Харків, який щодня обстрілюють російські окупанти. Місцева влада показала, як живуть мільйони українців у великому місті з блекаутами, сиренами та вибухами.

"Німеччина є одним зі стратегічних партнерів України у військовій допомозі. Посол Мартін Єґер анонсував додаткові системи Patriot, IRIS-T та нові системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex", - йдеться у повідомленні.Окрім посилення ППО, підготовки до опалювального сезону та відновлення регіону та України в цілому Німеччина допомагає Харкову відбудовувати освітню інфраструктуру. Зокрема уряд ФРН допоможе встановити нові вікна університету ім. Каразіна, що вибило внаслідок ракетної атаки Росії 2 січня.
ForUm

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