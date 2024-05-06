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Початок тижня в Україну буде переважно теплим. Проте місцями пройдуть грози, а вночі вдарять заморозки. Але далі прийде похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталки Діденко в Facebook.

"Понеділок в Україні очікується із теплою погодою. Максимальна температура повітря впродовж дня +20+25 градусів. Ідеальні градуси!", - повідомила вона.За словами синоптика, із дощем буде по-різному. У понеділок, 6-го травня дощі, можливо з грозами, пройдуть у західних та північних областях. А ввечері дійдуть до Вінниччини. На решті території України - схід, південь та більшість центру - без опадів.

Вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.

У Києві понеділок передбачається ще теплим, вдень +22+24 градуси. Місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза.

"З вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря. 

Увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, всередині тижня ймовірні заморозки.
Заморозки в такий час - нормальне явище, ніякої "зради", - прогнозує Наталка Діденко
ForUm

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