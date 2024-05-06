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У ніч проти понеділка, 6 травня, Силами і засобами протиповітряної оборони були знищені майже усі ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запускали для ударів по Україні.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що загалом під час цієї нічної повітряної атаки окупанти застосували 13 ударних безпілотників."У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Курська обл. - РФ)", - йдеться в повідомленні.

Генерал розповів, що 12 ворожих баражуючих боєприпасів були збиті мобільними групами. Бойова робота велася на території Сумської області.

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - передав генерал.
ForUm

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