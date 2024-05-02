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Сполучені Штати, Велика Британія і Європейський Союз тиснуть на Об'єднані Арабські Емірати щодо боротьби з фірмами, які допомагають РФ обходити санкції.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що чиновники з США та ЄС відвідали ОАЕ минулого тижня в рамках координації більш жорстких зусиль щодо запобігання потраплянню санкційних товарів до Росії.

Видання з посиланням на власні джерела стверджує, що чиновники попросили ОАЕ під час низки окремих зустрічей поділитися детальною торговою інформацією про експорт до Росії і реекспорт так званих товарів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове призначення.

Представник Державного департаменту США повідомив, що американська делегація відвідала ОАЕ в рамках триваючого діалогу щодо тенденцій постачання товарів, особливо подвійного призначення, які підтримують російський ОПК.

"Занепокоєння Заходу викликає те, що компанії в ОАЕ беруть участь в експорті комп'ютерних чипів, електроніки, техніки та інших санкційних товарів до Росії", – йдеться в повідомленні.

Джерела Reuters також повідомили, що офіційні особи ОАЕ повторили запевнення, дані у вересні 2023 року, про те, що були введені заходи експортного контролю, які забороняють експорт санкційних товарів, не надавши при цьому жодних доказів таких заходів.

Представник ОАЕ заявив, що Абу-Дабі має чіткий і надійний процес роботи з суб'єктами, що потрапили під санкції, який був застосований проти кількох компаній з початку війни.

 
ForUm

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