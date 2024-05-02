також у роздiлiПротесты
Боррель не бачить світла в кінці тунелю у війні в Україні
Три панамских судна повреждены во время российских атак на Черное море 28
Участники «SaveФОП» штурмуют Раду, начались столкновения 234
Протестные акции против Сороса и его деятельности в Украине докатились до Закарпатья 88
В УПЦ рассказали, как тщеславие может навредить душе 38
МИД: Покинуть Афганистан хотят уже 120 украинцев 71
Инвесторы банка «Аркада» перекрыли движение в центре Киева 69
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 87
Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь перед Великим постом вспоминает о Страшном суде 43
Активисты анонсировали бессрочную акцию протеста в поддержку Cтерненко 66
В ходе столкновений под ОП задержаны 24 человека, пострадали 27 полицейских 280
На Банковой произошли столкновения митингующих с силовиками 109
Возле ОП проходит акция протеста из-за приговора Стерненко 106
Под Радой проходит митинг «евробляхеров» 1008
Предприниматели снова вышли на акцию протеста в Киеве 114
На Майдане продолжают митинговать предприниматели 113
Во время столкновений на Майдане пострадали 40 полицейских 4091
На Майдане произошли столкновения между митингующими и полицией 411

Україна займається підготовкою угод про безпекову співпрацю ще із семи країнами, у тому числі із США.

Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні 1 травня, повідомляє "Європейська правда"

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод, зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами", – оголосив президент.

Він уточнив, що вже готові проєкти деяких безпекових угод, і висловив сподівання, що вони стануть підтримкою для України в найближчі роки, "на час до вступу в НАТО".

"Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору", – зазначив голова держави.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0