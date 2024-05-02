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Головне управління розвідки Міноборони України назвало орієнтовну кількість запасів у держави-агресора Росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69, а також темпи їх виробництва ворогом.

Про це ГУР повідомило у відповідь на запит АрміяInform.

Так, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні Збройних сил РФ перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". Зазначається, що темпи виробництва вказаних ракет – до 10 одиниць на місяць.Тим часом крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М" – 400 одиниць. Темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 "Калібр" – 270 одиниць. Темпи виробництва – 30-40 одиниць на місяць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць. Темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.
ForUm

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