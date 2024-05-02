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Понад 7 тисяч рятувальників і 2,2 тис. одиниць спецтехніки чергуватимуть на Великдень, повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій під час брифінгу.

"Надзвичайники також проводять інструктажі щодо запобігання пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям і дій у разі їх виникнення з працівниками культових споруд", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Окрім цього, рятувальники закликали українців пам'ятати про мінну небезпеку на деокупованих і прифронтових територіях, зокрема під час відвідування кладовищ у поминальні дні.
ForUm

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