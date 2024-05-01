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Опитуання показало, що в Німеччини зросла кількість людей, які підтримують надання Україні крилатих ракет Taurus. Але більшість все одно проти цього.

Про це свідчать результати опитування RTL/ntv, про які повідомляє "Європейська правда"

Місяцями точиться дискусія про те, чи варто Німеччині постачати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю в кілька сотень кілометрів.

У квітні 37% громадян Німеччини (порівняно з 28% в березні та 35% в лютому) виступають за таку доставку.

Більшість у 56% (порівняно з 66% в березні та 56% в лютому) продовжує не погоджуватися на постачання Німеччиною Taurus.

Найбільше прихильників постачання ракет серед виборців "Зелених" (63%). Більшість прихильників двох партнерів по коаліції СДПН (52%) і ВДП (63%) відкидають поставку крилатих ракет Taurus, тоді як прихильники опозиційного блоку ХДС/ХСС розділилися в цьому питанні. Прихильники "Альянсу Сари Вагенкнехт" (95%) і "Альтернативи для Німеччини" (87%) все ще категорично відкидають поставку Taurus.
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