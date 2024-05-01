Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що довіра України до союзників у НАТО була підірвана через затримки з допомогою.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю агентству Reuters після візиту до Києва напередодні, повідомляє "Європейська правда".

На думку генсека, через затримки з наданням зброї довіра України до своїх союзників по НАТО підірвана, й такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл навантаження", – вважає Столтенберг.

Він нагадав про свою ідею створення багаторічного плану, де буде чітко визначений внесок кожного члена Альянсу в допомогу Україні.

Реагуючи на занепокоєння окремих членів НАТО, Столтенберг підкреслив, що ці гроші будуть "крихітними частинками" від того, що Сполучені Штати і їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані.