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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що подальші відносини з Польщею будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі.

"Українсько-польський кордон фактично розблоковано. План взаєморозуміння, який представив наш уряд, дав результат. Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах із Польщею, і далі наші відносини будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

У зв'язку з цим він висловив подяку польському уряду і прем'єр-міністру Дональду Туску за зусилля в цьому напрямі.
ForUm

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