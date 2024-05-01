Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що подальші відносини з Польщею будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі.

"Українсько-польський кордон фактично розблоковано. План взаєморозуміння, який представив наш уряд, дав результат. Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах із Польщею, і далі наші відносини будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

У зв'язку з цим він висловив подяку польському уряду і прем'єр-міністру Дональду Туску за зусилля в цьому напрямі.