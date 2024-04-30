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Тісні контакти Петра Порошенка із Володимиром Путіним, аудіо розмов яких було опубліковано в медіа, спровокували РФ на повномасштабне вторгнення, а також викликали недовіру західних партнерів. Про це пишеполітичний експерт Валентин Гладких.

За його словами, рівно дев’ять років тому, 30 квітня 2015 року відбулася розмова між двома президентами, під час якої з вуст Порошенка пролунали слова "Жму руку! Обіймаю!" на адресу Путіна. Політичний експерт Валентин Гладких називає наслідки цих розмов трагічними для України.

"На цих записах – позиція "гетьмана" щодо Росії: блюзнірство васала, який намагається вислужитись за гроші. Зокрема, через це західні партнери так обережно й ставилися до нас в частині співпраці, а після публікації цих розмов і зовсім відвернулися на деякий час, бо зрозуміли, що Петро Олексійович усіма своїми діями сприймав Путіна навіть не як старшого бізнес-партнера, а фактично як сюзерена. І відверто давав йому про це знати. Зокрема тому Путін і вважав Україну легкою здобиччю, зрештою вдавшись до повномасштабного вторгнення", - наголошує Гладких.Політичний експерт також відзначає співпрацю Путіна і Порошенка, яка тривала під час президентської каденції останнього."Петро Олексійовичу, як ви там казали Путіну: "З дньом солідарності трудящіхся! Ми с вамі, Владім Владіміровіч, трудящієся, может і к солідарності прідьом…" І що, прийшли? Порошенко особисто може й дійшов: цілував, обіймав, тиснув руку кремлівському фюреру, торгував вугіллям з терористами Л/ДНР, привласнював нафтову трубу разом з кумом Путіна – Медведучком, якого до того ж делегував представляти інтереси України до Мінську", - пише Валентин Гладких, пишуть "Укрновини".

 
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