Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, до якого крім іншого увійшли ракети для систем ППО IRIS-TSLM та 10 бронетранспортерів MARDER з боєприпасами та запчастинами. Відповідний перелік опублікований на сайті Федерального уряду Німеччини у понеділок, 29 квітня.
"З початку російсько-загарбницької війни 24 лютого 2022 року Німеччина передала Україні матеріали зі складів Бундесверу орієнтовною відновною вартістю близько 5,2 млрд євро. Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять близько 282 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.
Новий пакет допомоги містить:
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1 ЗРК Skynex;
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10 БМП Marder 1A3;
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1 мостоукладальний танк Biber;
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6 танкових тягачів М1070;
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1 інженерна машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV;
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3 тисячі гранатометів RGW90 MATADOR;
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1 радар TRML-4D;
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ракети IRIS-T SL;
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майже 30 тисяч 35-мм снарядів APDS-T для ЗСУ Gepard;
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боєприпаси до танків "Леопард-2";
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18 тисяч 40-мм пострілів до автоматичних гранатометів;
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120-мм мінометні снаряди;
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7,5 тисяч 155-мм снарядів;
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1 бортова система протиракетного захисту AMPS для вертольотів;
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60 моторів для човнів.
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