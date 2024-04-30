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Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, до якого крім іншого увійшли ракети для систем ППО IRIS-TSLM та 10 бронетранспортерів MARDER з боєприпасами та запчастинами. Відповідний перелік опублікований на сайті Федерального уряду Німеччини у понеділок, 29 квітня.

"З початку російсько-загарбницької війни 24 лютого 2022 року Німеччина передала Україні матеріали зі складів Бундесверу орієнтовною відновною вартістю близько 5,2 млрд євро. Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять близько 282 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги містить:

  • 1 ЗРК Skynex;

  • 10 БМП Marder 1A3;

  • 1 мостоукладальний танк Biber;

  • 6 танкових тягачів М1070;

  • 1 інженерна машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV;

  • 3 тисячі гранатометів RGW90 MATADOR;

  • 1 радар TRML-4D;

  • ракети IRIS-T SL;

  • майже 30 тисяч 35-мм снарядів APDS-T для ЗСУ Gepard;

  • боєприпаси до танків "Леопард-2";

  • 18 тисяч 40-мм пострілів до автоматичних гранатометів;

  • 120-мм мінометні снаряди;

  • 7,5 тисяч 155-мм снарядів;

  • 1 бортова система протиракетного захисту AMPS для вертольотів;

  • 60 моторів для човнів.
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