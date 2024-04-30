Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, до якого крім іншого увійшли ракети для систем ППО IRIS-TSLM та 10 бронетранспортерів MARDER з боєприпасами та запчастинами. Відповідний перелік опублікований на сайті Федерального уряду Німеччини у понеділок, 29 квітня.

"З початку російсько-загарбницької війни 24 лютого 2022 року Німеччина передала Україні матеріали зі складів Бундесверу орієнтовною відновною вартістю близько 5,2 млрд євро. Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять близько 282 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги містить: