Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує від саміту Північноатлантичного альянсу посилення його ролі в координації допомоги Україні.

"Ми також маємо поставити нашу підтримку на більш міцну довгострокову основу. На Вашингтонському саміті в липні я очікую, що лідери домовляться щодо більшої ролі НАТО в координації безпекової допомоги й тренування для України", - сказав Столтенберг, виступаючи у Верховній Раді в понеділок (текст виступу генсекретаря НАТО розміщено на сайті українського парламенту - ІФ-У).

Столтенберг зазначив, що для довгострокової підтримки України необхідні серйозні багаторічні фінансові зобов'язання.

"І це буде серйозним і чітким сигналом для москви, що вони не можуть перемогти і вони не можуть нас перечекати", - наголосив Столтенберг.

За його словами, Україна заслужила право бути в НАТО.

"Майбутнє України - в НАТО. Україна стане членом НАТО. Це той шлях, який гарантує вашу безпеку на довгий час... І я не можу сказати вам сьогодні, коли Україна приєднається, але робота, яку ми робимо всі разом, зокрема щодо реформ боротьби з корупцією, ставить вас на незворотний шлях до альянсу", - наголосив Столтенберг.

Він звернув увагу на те, що на відміну від запрошення до Європейського Союзу, запрошення вступити до НАТО "надходить у кінці процесу".

"І моя амбіція полягає в тому, щоби разом ми зробили Україну такою потужною, такою оперативно сумісною й так добре підготовленою, щоби, коли настане належний час, Україна негайно стала членом НАТО. І я з великим нетерпінням очікую на цей день і буду продовжувати робити все, що я можу, для того щоби забезпечити це якомога швидше", - підсумував Столтенберг.