Акціонерне товариство Latvenergo передало Україні пакет допомоги з обладнанням для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це пише Delfi. У пакет допомоги увійшли: трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного масла.

З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати були покриті Євросоюзом.

"З постачанням високовольтного трансформатора, масла і компресора жителям України буде надана допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання і теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор Latvenergo.