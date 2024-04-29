Месенджер "Телеграм" відновив роботу офіційних українських ботів, які допомагали повідомляти про пересування окупантів, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці в понеділок.

Раніше повідомлялося, що месенджер "Телеграм" заблокував чатбот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про пересування окупантів.